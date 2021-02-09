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الثلاثاء، 09-02-2021 12:02 م

روسيا.. أطباء ينجحون بإخراج قلم دخل دماغ شخص عن طريق عينه.. صورة

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الوكيل الاخباري - تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة شخص، بعد إخراج قلم من جمجمته، كان قد دخل عن طريق عينه.

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واستطاع أطباء قسم الإسعاف في منطقة روستوف، من سحب القلم الذي انتهى في الدماغ بعد دخوله عن طريق العين.


وقال الأطباء إن القلم دخل العين بشكل كامل، ووصلت نهايته إلى مؤخرة الجمجمة. مر جسم غريب بالمليمترات من الأوعية الدموية الرئيسية وجذع الدماغ.

 

وبعد العملية، خضع المريض لفحص الأشعة المقطعية وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، وكان قد تم استقباله في وقت متأخر من مساء يوم 6 فبراير.


وعن كيفية دخول القلم إلى الدماغ، فالأمر لا يزال غير معروف، فالأطباء ليس لديهم الوقت والفرصة للحديث حول هذا الموضوع مع المريض. كما لم يتم الإعلان بعد عن التنبؤات بشأن حالته الصحية.

 


سبوتنيك

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