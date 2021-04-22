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الخميس، 22-04-2021 11:30 ص

روسيا.. ارتفاع أسعار المواد اللازمة للشواء

مشاوي


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر "المشاوي" في روسيا بنسبة 25% على أساس سنوي، ويقارن المؤشر متوسط أسعار السلع اللازمة للشواء خلال فترات زمنية مختلفة.

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وقام محللون بمقارنة متوسط أسعار سلع لازمة للشواء مثل الفحم ومجموعة من اللحوم الجاهزة في الفترة من 1 أبريل وحتى 15 أبريل من هذا العام والعام الماضي.


وخلص المحللون إلى أن متوسط الأسعار صعد بنسبة 25%، ويدل ذلك على حد تعبير المحللين على تعافي الطلب على هذه السلع بعد تراجعه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.


وقال المحللون إن متوسط فاتورة السلع التي تدخل ضمن مؤشر "المشاوي" بلغ في أول أسبوعين من أبريل الجاري 1958 روبلا (نحو 25.6 دولار) مقارنة مع 1561 روبلا من العام الماضي، ويعني ذلك أن متوسط الفاتورة صعد بنسبة 25%.
(الدولار = 76.5 روبل)


 




 

 


 

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