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السبت، 24-12-2022 10:43 ص

روسيا تبدأ في هدم مسرح ماريوبول الذي تعرض سابقاً للقصف - فيديو

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الوكيل الإخباري - بدأت السلطات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية هدم معظم مبنى مسرح الدراما بالمدينة، الذي تقول السلطات الأوكرانية إن المئات لقوا حتفهم فيه خلال قصف جوي في مارس.

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وأظهر تسجيل مصور على مواقع أوكرانية وروسية على حد سواء أمس الجمعة معدات ثقيلة وهي تهدم معظم المبنى بينما تترك واجهته الأمامية سليمة.

ندد المسؤولون الأوكرانيون بعملية الهدم باعتبارها محاولة للتغطية على القتلى الذين سقطوا في قصف 16 مارس والقضاء على الثقافة الأوكرانية.


وقال المسؤولون الروس إن ذلك جزء من خطط لإعادة بناء المسرح في مدينة يسيطرون عليها بشكل قوي. وقال وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو على فيسبوك "لم يعد مسرح ماريوبول موجودا". 


ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير المسرح إيجور سولونين قوله إن عملية الهدم لم تشمل "سوى الجزء من المبنى الذي يستحيل ترميمه فقط". ودعت الخطط إلى استكمال إعادة بناء المسرح بحلول نهاية العام 2024.

 

 

 

 

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