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الثلاثاء، 09-11-2021 10:26 ص

روسيا تطلق أول محطة أوتوماتيكية إلى القمر 2022

أول_قمر_صناعي_في_العالم


الوكيل الإخباري - أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أنه من الممكن إطلاق أول محطة قمرية أوتوماتيكية إلى القمر في الفترة ما بين 25 مايو إلى 19 أكتوبر 2022، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

إلا أن المصدر أشار إلى أن يوم 23 يوليو 2022 سوف يكون اليوم المثالي لإطلاق المحطة القمرية الأوتوماتيكية الروسية التي تحمل اسم «لونا – 25» (القمر – 25)، وذلك بعد مضي 46 عاماً على إطلاق محطة «لونا – 24» إلى القمر عام 1976. 

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وستكون المهمة الأساسية لمحطة «لونا – 25» دراسة إمكانية توفير هبوط هادئ على سطح القمر، بالقرب من منطقة القطب الجنوبي للقمر. ومن المقرر إطلاق المحطة باستخدام الصاروخ الناقل «سويوز – 2.1 ب» مع وحدة التعجيل «فريغات»، على أن تهبط المحطة شمال حفرة «بوغوسلافسكي»، وسيكون موقع الهبوط الاحتياطي هو جنوب غرب حفرة «مانزيني»

 

المصدر - البيان 

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