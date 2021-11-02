روسيا تطلق مجموعة أقمار SKIF لتوفير خدمات الإنترنت على الأرض

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة «روس كوسموس» أن روسيا ستطلق عدة أقمار صناعية جديدة لمدّ الأرض بخدمات الإنترنت.



وقال بيان صادر عن المؤسسة، «أواخر سبتمبر العام المقبل من المفترض أن تطلق روسيا قمر Skif-D إلى الفضاء، حيث سيعمل في مدار دائري يبعد عن الأرض 8070 كلم».

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وأضاف البيان: «بدأت شركة Satellite Systems التابعة لروس كوسموس تطوير النسخة الاختبارية من قمر Skif-D، وأشار إلى أن القمر سينضم إلى مجموعة أقمار من نوع Skif لتعمل على تأمين الإنترنت بالأرض، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

المصدر - البيان