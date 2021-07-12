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الإثنين، 12-07-2021 10:27 ص

روفر صيني يقطع مسافة 400 متر على سطح المريخ - فيديو

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الوكيل الإخباري- ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن مسبارها "تاينون 1" الذي أرسل في مهمة إلى كوكب المريخ قطع مسافة 400 مليون كلم إلى غاية، يوم أمس الأحد، عند الساعة 6 صباحا، ومن المتوقع أن يصل مدار المريخ الشهر المقبل.

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وقالت إدارة الفضاء الصينية، إن المسبار سيكون على بعد حوالي 190 مليون كلم من الأرض حينما يصل إلى المريخ. ويصل إجمالي المسافة المقطوعة في الرحلة إلى 470 مليون كيلومتر بما فيها المسافة المقطوعة بين كوكبي الأرض والمريخ.

 

وأطلقت الصين مسبار المريخ "تاينون 1" الذي يعني البحث عن الحقيقة السماوية، في 23 يوليو- تموز، مستهلا مهمة استكشاف الكواكب المستقلة. وطار المسبار في الفضاء لمدة 163 يوما وهو حاليا على بعد حوالي 130 مليون كلم من الأرض وحوالي 8.3 مليون كلم من المريخ.

وتتغير المسافة بين المريخ والأرض بشكل دوري، حيث يصل أقرب 50 مليون كلم وأبعدها إلى أكثر من 400 مليون كلم.


ومن المتوقع، أن تصل المركبة الفضائية، المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير- شباط القادم. في حين تم تحديد وقت الهبوط على سطحه في مايو- أيار 2021، أي بعد حوالي 3 أشهر من وصول "تاينون 1" إلى مدار المريخ.


وقال نائب رئيس مشروع مسبار المريخ، لي زن تشاي، إن "المسبار يطير حاليا بسرعة حوالي 23 كلم في الثانية، أي ما يعادل مليوني كلم في اليوم".

 

المصدر: يورونيوز

 




 

 


 

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