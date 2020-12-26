زجاجات هواء للمغتربين تحمل رائحة أوطانهم في بريطانيا

الوكيل الاخباري- ابتكرت إحدى الشركات حيلة تجعل البريطاني المغترب يتنفس هواء وطنه فعليا، حيث أعلنت عن بيع زجاجات من الهواء الأصلي النقي من إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.



وجاءت فكرة شركة "My Baggage" لإعادة التوطين، بعد أن وجد العديد من الأشخاص حول العالم أنفسهم محاصرين بعيدا عن وطنهم بسبب قيود السفر المتغيرة والمفروضة نتيجة لوباء كورونا، كما أدت السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا إلى عزل البلاد من قبل العديد من الدول، ما يعني أن عددا كبيرا من المقيمين في الخارج حاليا لن يتمكنوا من العودة في أي وقت قريب.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإنه يمكن شحن زجاجات "هواء نقي" من إنكلترا وإيرلندا وإسكتلندا مقابل 25 جنيها إسترلينيا، ما يقارب 33 دولار أمريكي، كما تسويق الزجاجات كهدية مثالية للبريطانيين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن والذين يعيشون في الخارج .



وأكدت الشركة أن "الطلبات لا تأتيها من خارج البلاد فقط، بل من داخلها أيضا، على سبيل المثال تلقوا طلبا من رجل من ويلز طلب عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز".

المصدر: لبنان 24







