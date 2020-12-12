زرافة تثير ذعر سائحين برحلة سفاري في كينيا

الوكيل الإخباري _تعرض مجموعة من السائحين خلال رحلة سفاري في محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا لموقف لا ينسى، حيث فوجئوا بأن زرافة شرعت في مطاردة الشاحنة التي كانوا متواجدين بداخلها.

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وقد استمرت هذه المطاردة لبعض الوقت، ومن الواضح أن الزرافة كانت مصرة على مواصلة مطاردة الشاحنة، رغم محاولات ركابها الابتعاد عن طريقها قدر الإمكان.



وتعامل السائحين مع الموقف بسخرية في البداية وسُمع صوت ضحكاتهم خلال الفيديو، الا ان الزرافة قد اقتربت من الشاحنة بدرجة كبيرة وكانت على وشك الارتطام بها، إلا أن السائق تمكن من الابتعاد عنها لمسافة كافية حالت دون وقوع ذلك.

المصدر : صدى البلد







