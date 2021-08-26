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الخميس، 26-08-2021 09:25 ص

زرع اليقطين العملاق في الصين - صور

تةتاةتة


الوكيل الإخباري - أنتجت مزرعة في منطقة بيدو في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية في الآونة الأخيرة، اليقطين العملاق يصل وزنه إلى قنطار لليقطينة الواحدة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقال المسؤول عن المزرعة إن معدل نمو هذا اليقطين العملاق مذهل، حيث يمكن أن ينمو بمعدل أكثر من عشرة كيلوغرامات كل يوم، ويمكن حصاده في حوالي 4 أشهر، ويصل متوسط وزن يقطينة واحدة ناضجة إلى ما يزيد على 100 كلغ، ويمكن لأربعة أو خمسة أشخاص فقط رفعها.

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المصدر - البيان 

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