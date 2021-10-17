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الأحد، 17-10-2021 12:29 م

زفاف بمليوني دولار لابنة بيل غيتس وخطيبها المصري

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الوكيل الإخباري- لم يجمع حبّ الفروسية وحده كلًا من ابنة الملياردير الشهير بيل غيتس ونجل المهاجر المصري فؤاد نصّار. 

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فالثنائي جنيفر ونائل، اللذان كانا قد أعلنا خطوبتهما في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، احتفلا أمس السبت بزفافهما في مزرعة للخيول في مقاطعة ويتشستر بنيويورك.   


والعريس هو نائل نصّار (30 عامًا) فارس محترف، يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، وتخرّج من جامعة ستانفورد بشهادة في الاقتصاد. أما العروس فهي جنيفر (25 عامًا)، الابنة الكبرى لبيل وميليندا غيتس، وتخرّجت بدورها من جامعة ستانفورد بعد أن درست علم الأحياء.


وكانت قد حصلت جنيفر على مزرعة الخيول التي تبلغ مساحتها 124 فدانًا، هدية من والدها ابتاعها خصيصًا لمناسبة خطوبتها بـ16 مليون دولار. إلى ذلك، تسري شائعات بأن تكلفة الحفل الضخم، الذي سبقه بليلة حفل عشاء تحضيري، تبلغ مليوني دولار أميركي. 


وشهدت المزرعة طيلة الأيام الماضية تحضيرات متواصلة لاستضافة "اليوم الكبير". 
وقد تم إنشاء أجنحة في المزرعة، تضم خيامًا ذات نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقوف. كما تم تركيب أرضيات خشبية، وإحضار الإمدادات اللازمة.

 

المصدر: التلفزيون العربي

 

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