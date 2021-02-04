الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الخدمة المدنية ترد على شكوى وصلت برنامج الوكيل

مطالبة بإعفاء المواطنين من ضريبتي المسقفات والأبنية

مصدر : قرار مرتقب بعودة تقديم الاراجيل بمقاهي الاردن

الخصاونة: بدأنا مبكرا في التطعيم ضد كورونا

عبيدات : 3 إصابات من سلالة كورونا الجنوب افريقية بالأردن

المنخفض الجوي مستمر

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

وزير الصحة : لا تراجع عن قرار العودة إلى المدارس

الخميس، 04-02-2021 01:30 م

زفاف هندي بتباعد اجتماعي في أعماق البحر - فيديو

IMG-20210201-WA0031


الوكيل الاخباري - طبق عروسان في الهند أقصى معايير التباعد الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من عدوى كوفيد-19، بالغوص إلى عمق 18 متراً تحت مياه البحر، لعقد قرانهما.

وأكمل شنادوراي وسويزا مراسم زفافهما يوم الاثنين الماضي، في عمق المياه قبالة شواطئ نيلانكاراي، بعدما تحقق فريق الدعم المشارك في تنظيم الزفاف من هدوء المياه بما يكفي للغوص إلى العمق والتقاط صور واضحة للحظة السعيدة بين العروسين.

اضافة اعلان
 



وقال العريس، الذي يحمل رخصة غواص، لموقع تايمز أوف إنديا: «كان زواجاً تقليدياً لكن فقط تحت الماء، غطسنا في الصباح حينما كانت المياه هادئة بما يناسب الغوص، وتبادلنا أكاليل الزهور ووعود الزواج».


بدورها قالت العروس إنها بدأت تلقي دروس في تعلم الغوص قبل حوالي شهر من إتمام حفل زفافهما بهذه الطريقة الفريدة.


وأضافت إنها شعرت بالتوتر بالفعل، لكن وجود والدها بجانبها، وكذلك مساعدة غواصين محترفين، شجعها على ترك المخاوف والاطمئنان للبحر.

 

المصدر : الرؤية

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
donating-clothes

تايوان .. عامل يعيد 10 آلاف دولار عثر عليها في ملابس مستعملة - صورة

42c353b0-4255-4e30-ac40-8f2f40599c7c-smallScale_duck3

بطة تتمسك بالحياة أمام سهم اخترق رأسها في أمريكا - شاهد

shutterstock_297132446

رجل صيني يفاجئ الأطباء بعد تحول جلده إلى اللون الأصفر.. شاهد

169499_1_1567524159

اكتشاف طريقة جديدة للتخلص من غازات العوادم

1-1412451

التلاعب بأحرف هوليوود العملاقة مجددا

istock-458680935

ويكيبيديا.. آلية جديدة لمواجهة المعلومات المضللة

أخبار متعلقة
gorillas-covid-19

حديقة تعلن عن تعافي غوريلات من كورونا - فيديو

5

هندية تكشف عن سر نجاحها بفقدان 40 كيلوغراما من وزنها خلال فترة قياسية - صور

jack-ma-alibaba-founder

الملياردير الصيني يظهر أخيراً بعد اختفائه منذ شهور !