زفاف هندي بتباعد اجتماعي في أعماق البحر - فيديو

الوكيل الاخباري - طبق عروسان في الهند أقصى معايير التباعد الاجتماعي المتعلقة بالوقاية من عدوى كوفيد-19، بالغوص إلى عمق 18 متراً تحت مياه البحر، لعقد قرانهما.



وأكمل شنادوراي وسويزا مراسم زفافهما يوم الاثنين الماضي، في عمق المياه قبالة شواطئ نيلانكاراي، بعدما تحقق فريق الدعم المشارك في تنظيم الزفاف من هدوء المياه بما يكفي للغوص إلى العمق والتقاط صور واضحة للحظة السعيدة بين العروسين.

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وقال العريس، الذي يحمل رخصة غواص، لموقع تايمز أوف إنديا: «كان زواجاً تقليدياً لكن فقط تحت الماء، غطسنا في الصباح حينما كانت المياه هادئة بما يناسب الغوص، وتبادلنا أكاليل الزهور ووعود الزواج».



بدورها قالت العروس إنها بدأت تلقي دروس في تعلم الغوص قبل حوالي شهر من إتمام حفل زفافهما بهذه الطريقة الفريدة.



وأضافت إنها شعرت بالتوتر بالفعل، لكن وجود والدها بجانبها، وكذلك مساعدة غواصين محترفين، شجعها على ترك المخاوف والاطمئنان للبحر.





المصدر : الرؤية



