زلزال قوي يهز سطح المريخ

الوكيل الإخباري - هز زلزال قوته 5 درجات سطح المريخ في 4 مايو، وهو أقوى زلزال يقع اكتشافه على الإطلاق ليس فقط على المريخ ولكن على أي كوكب آخر غير الأرض.

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وتجاوز الزلزال، الذي اكتشفه المسبار «إنسايت» (InSight) التابع لوكالة ناسا، الرقم القياسي السابق، وهو زلزال بقوة 4.2 درجات وقع في أغسطس 2021.



وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم في ناسا، على «تويتر»: «تلقى فريق إنسايت وشركاؤه للتو بيانات أولية من المريخ حول ما يُعتقد أنه أكبر نشاط زلزالي تم تسجيله على كوكب آخر (غير الأرض)». والتقدير الأولي يقول إن الحدث بحجم 5 درجات، ويجب التحلي بالصبر بينما تحلل الفرق البيانات.



ومن منظور الأرض، فإن زلزالاً بقوة 5 درجات سيصنف على أنه متوسط ولا يتسبب إلا في أضرار طفيفة.



ومع ذلك، فإن المريخ أكثر هدوءاً من الناحية التكتونية.

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