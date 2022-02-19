زنبقة العنكبوت.. أو زهرة الموت الحمراء

الوكيل الإخباري - تظهر هذه زهرة العنكبوت كثيراً في أعمال الأنمي اليابانية كمثل "Kimetsu no Yaiba" (قاتل الشياطين).

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وتدعى هذه الوردة بـ "زنبقة العنكبوت الأحمر - Red spider lily" بسبب شكلها الغريب الذي يشبه العنكبوت، وتعرف أيضاً باسمها العلمي "Lycoris radiata"، بحسب "مجلة اليابان".

تنمو زنبقة العنكبوت الأحمر في اليابان وعدة دول آسيوية أخرى، وترتبط في الثقافة اليابانية بالوفاة، وهو السبب وراء ظهورها في الكثير من الأعمال.

بالتأكيد سبق لكم مشاهدتها في كثير من أعمال الأنمي اليابانية.



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