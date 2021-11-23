زوجان أمريكيان يحتفلان بزواجهما بطريقة غريبة - صورة

الوكيل الإخباري - قرّر زوجان أمريكيان الاحتفال بزواجهما بطريقة مبتكرة وغير مألوفة، حيث قام الزوجان بتسلق أعلى قمة في جبل يقع غرب ولاية فرجينيا الأمريكية.

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وقامت العروس البالغة من العمر 44 عاماً بارتداء فستان زفاف أبيض مصنوع من خامات خفيفة من الأقمشة؛ لتساعدها على تسلّق القمة بسهولة، في حين ارتدى العريس البالغ من العمر35 عاماً بدلة عرس.





وبرر العروسان إقدامهما على هذه الاحتفال الغريب، برغبتهما بالخروج عن التقاليد المُتّبعة في حفلات الزفاف.

وحظيت الصورة الملتقطة للعروسين أثناء تسلقهما الجبل وبعد وصولهما القمة، بانتشارٍ كبيرٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيّد بعض الأشخاص تصرّف الزوجين، واعتبر الفكرة مبتكرة، في حين قال البعض الآخر إنّ تصرف الزوجين متهور، لأنّ أي خطأ أثناء التسلق سيُحوّل حفل الزفاف لمأساة.

المصدر - 218