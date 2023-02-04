السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على دونيتسك

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا 2%

الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ مواطن حاصرته السيول في الرصيفة

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

دول خليجية تكشف حقيقة وجود قطرة تصيب بالعمى في أسواقها

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

التحاق 16237 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

السبت، 04-02-2023 08:43 ص

زوجان أمريكيان يقرران خوض تجربة أمتع وأرخص من العيش في منزل - صورة

281bdfd7df374ae561eb3c7780abe4b2


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة «ميرور» أن زوجين من الولايات المتحدة قررا العيش على متن سفينة سياحية؛ لأن تكلفة المعيشة عليها أرخص من دفع مصاريف المنزل.  

اضافة اعلان

 

 

وتبعاً للمعلومات المتوافرة فإن «الزوجين أنجيلين وريتشارد بيرك تركا وظيفتيهما عام 2021، وحزما أمتعتهما وقررا العيش على متن سفينة سياحية تجوب العالم، وأشار الزوجان إلى أنهما كانا يحلمان دوماً بالسفر باستمرار، وبعد أن أجريا حسبة بسيطة اكتشفا أن الإبحار على متن سفينة سياحية ودفع 43 دولاراً يومياً، أرخص بكثير بالنسبة لهما من دفع أقساط قرض المنزل، لذا قررا خوض هذه المغامرة».

 


 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dresses-Shops-in-RAK-Cover-AR25042021

من الذهب الخالص.. فستان بـ15 مليون جنيه يثير جدلا في مصر - صورة

150011-768x488

صندوق ينقذ حياة 3 أشخاص من الموت غرقًا بعد انقلاب قاربهم في استراليا -فيديو

63dc09354c59b75116486d97

شاهد فوهة بركان حرة هرمة بالمدينة المنورة الوحيدة في العالم المأهولة بالسكان

165546

طالبة تعتدي على معلمتها وتطرحها أرضاً داخل الفصل في مدرسة بأمريكا - صور

22-768x522

كلمات تدمي القلوب لسيدة مصابة بالسرطان في لبنان- فيديو

barber-768x376

شاهد لحظة انفجار مجفف شعر بمحل حلاقة في احدى الدول الاجنبية

أخبار متعلقة
كيفية_تصريف_مياه_الأمطار

زوجان يعيشان في مصرف مياه منذ 22 عاما لسبب غريب في كولومبيا - صور