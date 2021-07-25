الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنان أحمد قوادري في ذمة الله

وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فيديو الفضيحة يطيح مذيعة.. لطخت نفسها بالطين من أجل الإثارة

مدير الطب الشرعي لـ الوكيل : التقرير النهائي بوفاتي الجاردنز الخميس على أبعد تقدير

فيديو - والدة مريض في مستشفى الجاردنز : لم ينقطع الأكسجين أمس

الأحوال المدنية: إنجاز 439 معاملة خلال عطلة عيد الأضحى

الأردن في المرتبة الـ72 عالمياً بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 2021

انخفاض الطرود البريدية الدولية 43% بسبب كورونا

الخصاونة : زعزعة استقرارنا خط أحمر

التقرير الأولي حول وفاتي الجاردنز يصدر اليوم

الأحد، 25-07-2021 02:36 م

زوجان ينامان شهراً كاملاً على الشرفة خوفاً من شبح في فرنسا

شبح


الوكيل الإخباري - للهروب من الشبح، لم يجد زوجان فرنسيان بداً من النوم في خيمة صغيرة مثبتة على شرفة شقتهما منذ أكثر من شهر، بسبب قناعتهما بأن الشبح يسكن منزلهما ويريد طردهما منه.

اضافة اعلان


وكان العائلة الفرنسية، باتريشيا وديفيد سي وطفلاهما، انتقلوا إلى شقة في حديقة سيمكودا الاجتماعية في ريبونجز بفرنسا في سبتمبر الماضي. وتم بناء منزلهم الجديد في عام 2016 على أرض كانت تستوعب سابقًا حظيرة طائرات قديمة. وكان منزلهم الجديد فسيحًا ومضاء جيدًا وحديثًا، لكن العائلة لم تستمتع به لمدة طويلة، حيث بدأت الأشياء الغريبة في الحدوث.


وتقول باتريشيا إن ابنتها بدأت برؤية أشياء غريبة حول المنزل بعد فترة وجيزة من انتقالهم إليه. وبعد فترة من الوقت أصبحت الأسرة بأكملها مقتنعة بأن نشاط خارق يحدث داخل شقتهم.


وساءت الأمور لدرجة أنهم اضطروا إلى تثبيت خيمة على الشرفة للحصول على نوم هادئ ليلاً، ويستخدمونها منذ أكثر من شهر.


وقال الزوجان لصحيفة Le Progres الفرنسية: «بدأ الأمر بظلال سوداء. ثم أصبح الصوت أعلى: ينطفئ الضوء بشكل عشوائي، ويتم تشغيل التلفزيون من تلقاء نفسه، ويتجمد الهاتف بدون سبب، وتصدر الأطباق أصواتًا غريبة، وما إلى ذلك».


سئم الزوجان من الظواهر الخارقة للطبيعة، وسعى الزوجان للحصول على خدمة ما يسمى «المغنطيسيور»، وهو الشخص الذي يستخدم الطاقة المغناطيسية لاكتشاف الأرواح، والذي أخبرهم، بعد فحص شقتهم، أن الروح «المحاصرة» تطاردهم، وتتمثل في امرأة من القرن التاسع عشر وتريد أن تطردهم من المنزل.


لا يمكن الانتقال إلى منزل آخر
المشكلة أن باتريشيا وديفيد سي ليس لديهما رفاهية الانتقال ببساطة إلى منزل آخر. لأن ديفيد معاق، من المستحيل عليهم الحصول على مكان خارج برنامج المساعدة الاجتماعية الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تعتمد شركة Semcoda، الشركة التي تدير الحديقة الاجتماعية، على فكرة وجود شبح كحجة لتغيير المنزل للسكان. وتهتم فقط بفكرة عدم وجود خطأ في الشقة، مشيرة إلى أنه تم تأجيرها بالفعل مرتين من قبل، دون وقوع حوادث.


طلبت باتريشيا وديفيد تزويدهما بوحدة أخرى داخل الحديقة الاجتماعية، لكن ليس لديهما في الوقت الحالي خيار آخر سوى قضاء ليلتهما في الخيمة على شرفتهما، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على ليلة نوم هانئة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1453254

فيديو الفضيحة يطيح مذيعة.. لطخت نفسها بالطين من أجل الإثارة

d-967-ميديا-البلد-لايف-ستايل-سر-المقطع-الذي-جمع-أكثر-من-4-ملايين-مشاهدة-ماذا-فعل-الرجل-لزوجته-

الكشف عن سر المقطع الذي جمع أكثر من 4 ملايين مشاهدة في امريكا - فيديو

تاغاغ

الكشف عن تفاصيل وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية العامة

الحصول-على-الراحة-النفسية

نصائح هامة تطور قدراتك على صفاء النفس

7-وسائل-فعالة-لتشجيع-طفلكِ-على-أداء-ما-تطلبينه-منه

طرق لتشجيع طفلك على فعل شيء لا يريد القيام به

أهمية_العمل_التطوعي

اهمية العمل التطوعي لدى الاطفال

أخبار متعلقة
d954476e-684f-43d2-91f0-666047af6d96

حالة مرضية نادرة تجبر رجلا هنديا على النوم 3 أسابيع كل شهر

Sleeping-less-than-6-hours-a-night-increases-heart-disease-risk_792110

تحذير.. سريرك هو 'طبق من البكتيريا والجراثيم'.. نصائح هامة جدا