الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

محاكمة 3 متهمين في الشروع بقتل شقيقهم في مصر

مصر: احتياطي القمح يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك

الضمان توجه دعوة هامة لكافة المتقاعدين والمستحقين من الورثة

الهند تخطط لإنتاج لقاح لحمى الضنك

وفيات الثلاثاء 24-5-2022

الحكومة تحدد أسعار شراء القمح والشعير من المزارعين

الأردن يشارك اليوم في المنتدى الاقتصادي "دافوس"

مصر: فيروس جدري القرود غير مقلق ولا يشبه كورونا

الأرصاد العراقية: تسجيل 10 عواصف ترابية منذ كانون الثاني الماضي

السعودية.. تحذير من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية (Jif)

الثلاثاء، 24-05-2022 08:07 ص

زيلينسكي ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة

ز


الوكيل الإخباري - صنفت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن أكثر 100 شخص تأثيرا لعام 2022.

اضافة اعلان


وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الشعب الأوكراني لديه زعيم يستحق شجاعته وصموده في (شخص) الرئيس زيلينسكي".


وأضاف الرئيس الأمريكي أن "دول العالم الحر، التي تستلهم مثال الرئيس زيلينسكي، أكثر اتحادا وأكثر تصميما وأكثر تحديدا لأهدافها من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة".


كما أدرج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في القائمة، التي شملت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا المجاورة قبل 3 أشهر.


وتنشر مجلة تايم القائمة السنوية منذ عام 1999.

 

العين الاخبارية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
de54d46deeb4f468259aae9c6665d637

فيديو.. تصرف توم كروز العفوي يُحرج كيت ميدلتون

a19733c5-30a0-4b44-9871-6ba9a844b2de

اكتشاف إنزيم يذيب البلاستيك بسرعة قياسية في المانيا

car

5 عوامل تسبب اندلاع النيران في السيارات

9999999999

فيديو مرعب .. أسد يلتهم اصبع احد عمال حديقة حيوان في جامايكا

صور-تخرج

صور.. امريكية تحصل على درجة البكالوريوس بعمر 82 عاماً

Plan-Your-Trip-Via-Google-Map

دولة منعزلة لا تصلها خرائط جوجل .. أين تقع ؟