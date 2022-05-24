زيلينسكي ضمن قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة

الوكيل الإخباري - صنفت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن أكثر 100 شخص تأثيرا لعام 2022.

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وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الشعب الأوكراني لديه زعيم يستحق شجاعته وصموده في (شخص) الرئيس زيلينسكي".



وأضاف الرئيس الأمريكي أن "دول العالم الحر، التي تستلهم مثال الرئيس زيلينسكي، أكثر اتحادا وأكثر تصميما وأكثر تحديدا لأهدافها من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة".



كما أدرج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في القائمة، التي شملت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا المجاورة قبل 3 أشهر.



وتنشر مجلة تايم القائمة السنوية منذ عام 1999.

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