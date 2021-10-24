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الأحد، 24-10-2021 10:54 ص

"زين".. طفل مصاب بالشيخوخة يلتحق بالمدرسة ويحلم بالطب في مصر

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الوكيل الإخباري-لم يكن والدان مصريان يعتقدان أنهما سيعيشان نفس قصة الفيلم الأميركي الشهير "Wonder" (الأعجوبة)، الذي عرض عام 2017 وتدور أحداثه حول حياة الطفل أوغي بولمان، الذي ولد بمرض نادر في الوجه، وهو متلازمة تريتشر كولينز، التي تعد حالة وراثية جينية تؤثر في تطور شكل عظام الوجنتين والفكين والأذنين والجفون.

ففي نفس سنة عرض الفيلم، ازدان فراش الوالدان هيثم ودينا بالمولود زين، مصابا بمرض نادر يسمى "بروجيريا".

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وهذا المرض هو مرض وراثي نادر يتسبب في إصابة حديثي الولادة بمرض يشبه الشيخوخة المبكرة، ويبدأ ظهور المرض في أول عامين، إلى غاية 13 عاما، وقد يموت هؤلاء الأطفال قبل السن المتوقع أو بعده.

 

وغاب زين عن الأنظار بعد ظهوره الأول منذ عامين، وعاد مؤخرا بصحبة أسرته، ليعلنوا نجاحهم في إلحاقه بالمدرسة "kg1" ليتعايش بين أطفال جيله، دون تنمر أو مضايقات، ليخطو أولى خطواته نحو التعليم، ويحظى بصداقات جديدة، بعد أن تحمل وأسرته كل آلام "التنمر والمرض"، ونظرات الأطفال له بعد أن تبدلت ملامحه، لتكون الأم عِوضا له في محنته التي تحولت بعد ذلك لمنحة.

 


الطفل زين تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، وحكى عن أول أيامه الدراسية في المدرسة واختلاطه بالأطفال والاندماج السريع مع زملائه من الأطفال، كذلك حديثه عن أصحابه الجدد الذين اكتسبهم بالمدرسة.


وأشار إلى أنّه يتمنى أن يكون في المستقبل طبيب أسنان ليعالج أسنان والدته أو ضابط شرطة.



يقول هيثم والد زين، لـ"سكاي نيوز عربية": "دخول زين المدرسة كان أمرًا مقلقًا في البداية، لكن زين لاقى دعمًا كبيرًا أثناء دخوله المدرسة، من المُعلمين والأطفال، مما ساهم كثيرًا في تخطي عقبات كثيرة أزالت القلق لديه".

 

سكاي نيوز

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