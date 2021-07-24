السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

مستشفى حمزة يسجل 1600 مواطن اليوم للتطعيم ضد كورونا

الهواري : نتجه لعودة آمنة ومستمرة للتعليم الوجاهي

الاحتلال يعتقل شخصاً حاول التسلل من الأردن

مدير عام صندوق النقد الدولي: دعم الأردن مطلب ضروري لعدة أسباب

الحنيفات يكشف لـ الوكيل عن الحالة الصحية لموظف الزراعة الذي تعرض للاعتداء

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : مؤشرات إيجابية بإلغاء الحظر الجزئي وعودة الحياة إلى طبيعتها

الصحة: بدء تطعيم مَن تجاوز الـ 12 عاما دون موعد مسبق غداً

وزير الزراعة يتابع حالة موظف تعرض للاعتداء ومحاولة دهس من قبل خطرين

التربية تعقد اجتماعاً موسعاً حول تعويض الفاقد التعليمي

السديس: الذكاء الاصطناعي أنجح الحج هذا العام

السبت، 24-07-2021 11:26 ص

سائقون يتهافتون على كبسولات قهوة سقطت من شاحنة على طريق في فرنسا

1002447


الوكيل الإخباري - تهافت سائقون على حمولة من كبسولات القهوة من ماركة "نسبريسو" سقطت من شاحنة تعرّضت لحادث مروري على طريق في شمال شرق فرنسا وحمّل البعض منهم علباً عدّة من هذه المنتجات، وفق ما كشف الدرك.

وقال الضابط في الشرطة المرورية في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه إن "شاحنة تفادت الاصطدام باثنتين أخريين أمامها لم تلاحظ وجودهما من قبل. لكنّ جانبها الأيمن تهشّم فسقطت منها كبسولات نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر".

اضافة اعلان


وأردف "راح الناس يجمعون الكبسولات، لكن الأمر لم يدم طويلا لأن الدرك وصل إلى الموقع. ونظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قرّروا ألا يحرموا أنفسهم منها".


وقد أظهر تسجيل مصوّر نُشر على حساب "أنفو ترافيك ألزاس" في "تويتر" السائقين وقد توقّفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسولات وقد عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.


وبالرغم من تهوّر السائقين، لم تسجلّ أيّ إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.

 

المصدر - البيان  

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1034427538_0_139_2730_1615_1000x541_80_0_0_f6af91f727b7a29129cdffe2015b473d

شاهد .. طير النورس يهاجم فتاة أثناء ركوبها لعبة المقلاع في امريكا

أرض

صخرة فضائية تتجه نحو الأرض اليوم

0_Saturn-the-alligator-2-east2west-news

اكتشاف 'جد' التّماسيح عن عمر 150 مليون عام في التشيلي - صورة

انسايت-1-1024x576 (1)

زلازل المريخ تساعد على فهم باطن الكوكب الأحمر

135-153215-indonesian-corona-virus_700x400

إندونيسي مصاب بكورونا يتنكر في هيئة زوجته ليستقل رحلة طيران

كوكب-المشتري-الأضخم-في-المجموعة-الشمسية

منح سبيس إكس عقد إطلاق مهمة لقمر يوروبا التابع للمشترى