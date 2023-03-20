سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة.. حادث في تركيا ينتهي بعناق - فيديو

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرات المراقبة في منطقة كادرلي بمدينة عثمانية التركية جنوب البلاد، حادث سير مروّعا حصل في شارع غير مزدحم ووقع ضحيته سائق دراجة نارية بعدما ضربته مركبة مسرعة، حيث أرغم ذلك سائقها على التوقّف ومحاولة إنقاذ سائق الدراجة.

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وفي التفاصيل، سجّلت كاميرات المراقبة في شارع أتاتورك بمنطقة كادرلي الواقعة بمدينة عثمانية، حادث سيرّ مروّعا بعدما اصطدمت مركبة بدراجة نارية، إذ أرغم ذلك سائق المركبة على التوقف والتوجّه لسائق الدراجة الذي وقع جانباً على يسار الطريق بعدما التصقت دراجته بالمركبة جرّاء الحادث.



ووقع سائق الدراجة على بعد أمتارٍ من دراجته النارية التي كان يقودها، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وأعاد إلى الواجهة مرةً أخرى حوادث المرور التي تشهدها البلاد.

Osmaniye'de, otomobil sürücüsünün, aracıyla çarptığı motosikletliyi sarılarak teselli etme anı güvenlik kamerasına yansıdı. — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2023

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