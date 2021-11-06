سارق شاحنة يزرع الفوضى لساعات طويلة على طرقات لوس أنجلوس - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد ليلة كاملة من المطاردات البطيئة من الشرطة، أعاق سارق شاحنة أول من أمس السير لساعات عدة على إحدى الطرق السريعة الأكثر اكتظاظاً بالسيارات في محيط لوس أنجلوس، قبل أن يسلم نفسه.



وفي المحصلة، استمرت محاولة فرار السارق أكثر من اثنتي عشرة ساعة وتسببت باختناق مروري هائل في ساعات الذروة في محيط لوس أنجلوس .

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وبيّنت صور عرضتها قنوات التلفزيون المحلية السارق وهو يتقدم بالشاحنة ببطء من دون أن ينسى وضع حزام الأمان واستخدام إشارات الانعطاف في محيط لوس أنجلوس .



وبدأت المطاردة مساء يوم الأربعاء في شرق لوس أنجلوس، حين سرق المشتبه به الشاحنة من أحد المواقف.



وبعد بلاغ من السائق، حدد الشرطيون سريعاً موقع الشاحنة المسروقة على الطريق السريع بواسطة طوافة، فيما باشرت مركبات للشرطة كانت تقوم بدوريات بملاحقته. ونجح الشرطيون في تمزيق إطارات عدة من الشاحنة من خلال شريط مزود مسامير وضعوه على الطريق.

المصدر - البيان

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