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الأحد، 20-11-2022 01:35 م

سباق على طريق تركي سريع كاد يتسبب بكارثة - فيديو

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الوكيل الإخباري - رغم خطورة النتائج التي قد تكون كارثية وتتسبب بالموت، لكن سائقين تركيّين يقودان حافلتيهما على طريقٍ سريع يمرّ بالقرب من ضواحي العاصمة التركية أنقرة لم يكترثا إطلاقاً لتداعيات ما أقدما عليه فجر يوم السبت حينما تسابقا على تلك الطريق المزدّحمة.

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وبحسب مقطع فيديو يتمّ تداوله على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا منذ صباح اليوم، فقد أثار سائق حافلة أجرة غضب سائق شاحنة عندما لم يسمح له بالمرور، إذ بقي يقود حافلته ويتجه يميناً ويساراً مانعاً صاحب الشاحنة من العبور، لكن الأخير تجاوزه قبل أن يقوم سائق حافلة الأجرة بالمرور أمامه مرة ثانية.

 

ومع أن صاحب حافلة الأجرة تمكن من تجاوز الشاحنة الكبيرة، لكن سائقها هذه المرة منع سائق حافلة الأجرة من العبور، إذ بدأ يتجه هو أيضاً يميناً ويساراً بحافلته ولم يسمح له بتجاوزه رغم وصول كلاهما إلى إشارة مرور، حيث مرّت الشاحنة الكبيرة متجاوزةً حافلة الأجرة، وفق ما ظهر في مقطع الفيديو.


وأثار مقطع الفيديو الذي وثّق تسابق كلا السائقين مع بعضهما البعض على طريقٍ سريع، استياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، إذ كتب بعضهم تعليقاتٍ مطالبين دائرة المرور والشرطة بالتحرّك لمحاسبة كلا السائقين باعتبار أن ما أقدما عليه كان ليتسبب بحادثٍ مميت.


وطالب مغردٌ على موقع “تويتر” بسجن كلا السائقين ومحاسبتهما لأنهما تصرفا وكأن لا أحد آخر في الطريق سواهما، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان عن دائرة المرور التركية بخصوص السائقَين.

 

 

 

 

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