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الإثنين، 04-07-2022 09:54 ص

سبيستون توجه رسالة لشباب المستقبل

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الوكيل الإخباري-وجهت قناة سبيستون الشهيرة المتخصصة بالمسلسلات والأفلام المتحركة للأطفال ، رسالة للأجيال السابقة الذين خاطبتهم بـ " شباب المستقبل" .

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وقالت بمنشور شاركته عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي " انستغرام " :" أخبروا شباب المستقبل.. أن سبيستون فخورة بهم وبإنجازاتهم وأنهم ضوء الأمل في هذا العالم، وهم من ينير الطريق لكل الأجيال القادمة، وأننا هنا من أجلهم”.

 

وتفاعل الأجيال السابقة من مواليد الثمانينات والتسعينات مع المنشور مستذكرين أيام الطفولة والشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم .

 

وعبروا عن حبهم للقناة بـ " شكرا سبيستون على الماضي الجميل ". 



 




 

 


 

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