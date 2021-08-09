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الإثنين، 09-08-2021 11:45 ص

ستتفاجأ .. شاهد المنزل الذي يسكن فيه إيلون ماسك .. 'أغنى رجل في العالم'!

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الوكيل الاخباري - كشف إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، عن منزله الصغير الجاهز في مدينة بوكا تشيكا بولاية تكساس، والذي تبلغ تكلفته 50 ألف دولار.

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وقال ماسك في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "بيتي الأساسي هو حرفيًا منزل بحوالي 50 ألف دولار في بوكا تشيكا/ستاربيس أستأجره من سبيس إكس. إنه أمر رائع نوعًا ما".

وأضاف: "المنزل الوحيد الذي أملكه هو دار الأحداث في منطقة الخليج. إذا قمت ببيعه، فسيقل استخدام المنزل ما لم تشتريه عائلة كبيرة، وهو ما قد يحدث في يوم من الأيام".

 


ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، فإن المنازل الصغيرة أصبحت بديلا مشهورا لمنزل العائلة الكلاسيكي أو الشقة، وأصبحت وحدات المعيشة الصغيرة شائعة جدًا، فجذبت انتباه أحد أغنى رجال العالم، وهو إيلون ماسك.


وتساءل الموقع: "هل تشعر بالفضول حيال المنزل الصغير، الذي يضم الآن رجلًا يمكنه شراء عدد لا يحصى من القصور بدلًا من ذلك؟".

وأشار الموقع إلى أن مؤسس البيت تيراماني تيراماني لم يؤكد ما إذا كان إيلون ماسك يقيم في تلك الوحدة السكنية الصغيرة البسيطة المسماةCasita، لكن الشركة لم تتردد في الإشارة إلى دورها المحتمل في المنزل الصغير للقوة التكنولوجية.


وأوضح مؤسس الشركة أنه على عكس المنازل الجاهزة الأخرى، يمكن طي الوحدة السكنية Casitas من 20 قدما إلى 8.5 قدم تقريبا أثناء نقلها على شاحنة أو سحبها بواسطة شاحنة صغيرة، ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكلف الشحن ما بين دولارين إلى 10 دولارات لكل ميل من مقرها الرئيسي في لاس فيغاس.


وإذا كان العميل على استعداد لدفع المزيد مقابل الشحن، يمكن أيضا إرسال المنازل إلى الخارج أو إرسالها عن طريق السكك الحديدية.











 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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