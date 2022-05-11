سجن بلا قضبان يسمح لأي شخص بزيارته في المانيا

الوكيل الإخباري-تمتاز السجون في كافة دول العالم باحكام الابواب ووجود القضبان لمنع هروب النزلاء منه ولكن اختلف هذا في احدى مدن المانيا "بمدينة درسدن" تحديدا بوجود سجن صغير اشبه بالمنزل يمكن لأي شخص زيارته .

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وبالتفاصيل ، يقع في مدينة درسدن الألمانية سجن يعد الأصغر في الولاية ويمكن لأي فرد زيارته عن طريق دق جرس باب منزل عادي، ويرى المسؤولون في البلاد ان هذه المكان لا يفكر النزلاء من الهرب منه شانه شان القصبان والأبواب ،حيث قالت مديرة هذا السجن " أنكه سولدنر" :" "النزلاء يشعرون بأنهم مندمجون مع بعضهم البعض هنا، وبالتالي فإنهم لا يفكرون في الهرب" ، وفق ما نقل موقع "البيان "

كما وأوضحت "سولدنر" ان الهدف من هذا السجن هو مساعدة السجناء على التواصل مع العالم الخارجي حتى لا يتعرضوا لنكسة فور خروجهم لحياة الحرية المنتظرة .

ويعد السجن الأول من نوعه في ألمانيا، وفقا لما تقوله وزارة العدل بولاية ساكسونيا التي تقع فيها مدينة درسدن الالمانية .