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الثلاثاء، 29-11-2022 10:21 ص

سحابة عملاقة تغطي سماء السعودية -فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف عن وجود سحابة عملاقة في سماء أملج السعودية .

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وأظهر المقطع، الذي التقطه، عبدالعزيز السلمي، السحابة الكثيفة وهي تغطي شمال المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.


من جانبه علق  الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، على المقطع عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: سحابة من النوع العملاق شمال أملج، صباح اليوم الثلاثاء.

 

 

 

المرصد 

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