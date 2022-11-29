سحابة عملاقة تغطي سماء السعودية -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف عن وجود سحابة عملاقة في سماء أملج السعودية .
وأظهر المقطع، الذي التقطه، عبدالعزيز السلمي، السحابة الكثيفة وهي تغطي شمال المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.
من جانبه علق الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، على المقطع عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: سحابة من النوع العملاق شمال أملج، صباح اليوم الثلاثاء.
أكثروا عباد الله من الاستغفار والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا— عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) November 29, 2022
في السناب متابعة خاصة ومباشرة #الحالة_السادسة_ الممطرة
سحابة من النوع العملاق شمال #أملج بروقها ماتفصل تصوير عبدالرحمن السلمي
صباح اليوم الثلاثاء 5 جماد الأول وسم 1444هـ pic.twitter.com/Oh5cFizVM3
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