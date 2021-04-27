الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

انخفاض حالات كورونا النشطة بالمملكة

فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تحذير هام من جامعة اليرموك

مشتركة نيابية تقر مواد بقانون أمانة عمان

الهند تتحوَّل إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا و شكوك حول فعالية اللقاحات

محافظة يوضح حول وجود مضاعفات لبعض مطاعيم كورونا

السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحلها

انتهاك صارخ بنشر معلومات عن وفاة فنّان أردني

الثلاثاء، 27-04-2021 03:27 م

سرعة بديهة شرطي تنقذ طفلا أمام مدفع الإفطار في البحرين - فيديو

شرطي


الوكيل الإخباري - كرمت وزارة الداخلية البحرينية أمس الإثنين أحد منتسبي شرطة خدمة المجتمع بعد إنقاذه طفلاً صغيرًا، بالقرب من مدفع الإفطار، لحظة الاطلاق مساء أول أمس في البحرين .

اضافة اعلان

وأشاد وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بيقظة الشرطي العريف فاضل عبدالأمير سلمان، وما أبداه من شجاعة وسرعة استجابة وجاهزية في التعامل مع الحوادث الطارئة، بمهنية عالية، مشددًا على ضرورة تأمين منطقة مدفع الإفطار بالشكل الكافي، بما يحفظ أمن وسلامة الجميع، داعيًا في الوقت ذاته كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة والعمل على حماية أبنائهم، والالتزام بالإرشادات المعمول بها في هذا الشأن. 

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6087627e4c59b711c631a163

افتتاح أول طريق معبّد بالنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها في الصين_فيديو

ارجنتين

صف دراسي في الهواء الطلق احتجاجاً على إغلاق المدارس في الأرجنتين

60875c874236041a50424933

القبض على تمساح كان يتجول في شوارع السعودية - شاهد الفيديو

هند

هنديان يحتفلان بزفافهما داخل مستشفى بعد إصابة العريس بكورونا - صور

image

شاب بريطاني يحترق جلده عند تناوله أنواع معينة من الطعام! - صور

5315

العثور على نوع جديد من الأخطبوط العملاق في المحيط الهادئ