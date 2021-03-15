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الإثنين، 15-03-2021 01:12 م

سرقة سيارة داخل محطة بنزين في السعودية.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل في السعودية، مقطع فيديو لسرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل في محطة وقود.

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وأظهر المقطع، بحسب صحيفة "المدينة"، شخصا يترجل من سيارته داخل محطة بنزين، ويتوجه إلى داخل أحد المتاجر في المحطة.


وما هي سوى لحظات حتى ظهر رجل مريب تلفت يمينا ويسارا قبل أن يستقل السيارة وينطلق بها.


وتنبه صاحب السيارة لما يحدث وخرج سريعا محاولا إحباط محاولة السرقة، لكن الوقت كان قد تأخر إذ انطلق بها اللص المتمرس سريعا.

ولم تذكر الصحيفة تاريخ وقوع الحادثة، أو مكان حدوثها تحديدا.


سبوتنيك

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