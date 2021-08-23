سريلانكا تكشف عن إجراءات جديدة لحماية الفيلة الأليفة

الوكيل الإخباري - أصدرت سريلانكا مجموعة من الإجراءات لحماية الفيلة الأليفة، خاصة بعدما كثرت الشكاوي مما تتعرض له هذه الحيوانات من سوء معاملة وقسوة.

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ومن بين الإجراءات الجديدة الرامية لحماية الفيلة، إلزامية السماح للفيل بالإستحمام لمدة ساعتين ونصف على الأقل يومياً، إضافة إلى إجراء زيارتين طبيبتين بيطرتين له سنوياً.



أما بالنسبة للفيلة المستخدمة في الأعمال الشاقة كنقل جذوع الأشجار ، فلا يمكن أن تعمل إلا أربع ساعات في اليوم، في حين أن تلك المخصصة لنقل السياح لن تحمل أكثر من أربعة أشخاص دفعة واحدة، على أن تزوّد بسرج مبطن.



كذلك نصت الإجراءات على أن الفيلة المولودة حديثاً يمنع فصلها عن أمهاتها، أو عملها حتى ولو كان ذلك فقط في العروض التقليدية.

المصدر - الفن