سر الخواتم الثلاثة في إصبع كيت ميدلتون

الوكيل الإخباري - لفتت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، الأنظار بارتدائها ثلاثة خواتم في الإصبع نفسه الذي تضع فيه خاتم الزواج.

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فإن خاتم زفافها ذا الفص الأزرق قدَّمه لها الأمير ويليام للزواج بها في أكتوبر 2010، وتعود ملكيته إلى والدته الأميرة الراحلة ديانا، وكان الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا قدَّمه لها عام 1981 بمناسبة خطبتهما، وبعد وفاة أميرة ويلز عاد الخاتم إلى أبنائها.

ويتكون الخاتم من الياقوت ذي 12 قيراطاً، وهو مرصع بـ14 قطعة من الماس، ويحمل توقيع علامة المجوهرات «جيرارد»، وتقدَّر قيمته بنحو 300 ألف جنيه إسترليني.



وفي عرس ميدلتون، أعطى لها الأمير ويليام خاتم الزفاف الثاني المصنوع من الذهب الويلزي الخالص، وهو تقليد ملكي متبع لدى حفلات زفاف العائلة المالكة في بريطانيا، وقد اتبع هذا التقليد في عام 1923، عند زفاف الملك جورج السادس.



وتقدَّر قيمة الخاتم الويلزي بحسب وزن ونقاء الذهب المستخدم في صنعه، ولكن من المحتمل أن يكون سعره أعلى من 2000 جنيه إسترليني.

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