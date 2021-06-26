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السبت، 26-06-2021 01:51 م

سر بيع سعودي دجاجا بـ10 آلاف ريال - فيديو

دجاج


الوكيل الإخباري - قال شاب سعودي من إمارة مكة المكرمة، إنه يمتلك دجاجا بأسعار باهظة، لكونها تنتمي إلى سلالات نادرة، وأنها تحتاج إلى رعاية خاصة.

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وصرح بندر حسن المداني لـصحيفة "المدينة" السعودية أنه يمتلك حاليا محمية تضم ذلك النوع من الدجاج، ومنها دجاج "السيراما" الماليزي، الذي يعد الأغلى ثمنا لديه، إذ يبلغ سعر "الجوز" منه في السوق من 3 إلى 10 آلاف ريال، ودجاج "السبرايت" الأمريكي الذي يبلغ ثمن "الجوز" منه من 2000 إلى 2500 ريال، و"السبرايت الكريمي" الذي يتراوح سعره ما بين 1500 و2500 ريال.


كما يتوافر لدي المداني دجاج "القلم الإنجليزي"، الذي يتراوح سعر "الجوز" منه بين 1500 إلى 2000 ريال سعودي، والدجاج المعروف بـ" البوم" اللون الأبيض، ويبلغ سعره من 2000 إلى 3700 ريال للجوز، ودجاج "الروز" المستورد من أوروبا (من 1000 إلى 1500 ريال للجوز)، ودجاج "الكوماشو" الألماني (من 2000 إلى 3000 ريال للجوز).

 

ولفت المداني إلى أن تلك الأنواع النادرة من الدجاج التي يربيها في محميته تحتاج إلى عناية خاصة، خاصة وأن موطنها الأصلي يختلف عن طبيعة الطقس الحار في السعودية، لذا فهو يقوم بإمدادها بأدوية مخصصة للحفاظ عليها، فضلا عن توفير اهتماما خاص بها من ناحية الأكل والشرب بغرض تسهيل عملية تكيفها مع أجواء المملكة وزيادة تكاثرها.


وأكد بندر حسن المداني أنه عاشق لهواية تربية دجاج الزينة والنوادر منذ أكثر من 20 عاما، الأمر الذي جعله يشيد محميته التي يقوم فيها بإنتاج وبيع الدجاج من إنتاجها من كافة الأنواع.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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