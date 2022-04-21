سر 99 وردة حمراء أهديت لأردوغان على مائدة الإفطار - شاهد

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة "زمان" أن رئيس حزب الحركة القومية في تركيا، دولت بهتشلي، أهدى رئيس البلاد رجب طيب أردوغان باقة رمزية حملت 99 وردة حمراء، كاشفة عن معناها الرمزي.



وأفيد في التفاصيل بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان التقى "بشريكه في تحالف الشعب الحاكم، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي على مائدة الإفطار في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة".

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وأشارت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن دولت بهتشلي، قدّم لرئيس أردوغان خلال الإفطار، "99 وردة تمثل أسماء الله الحسنى، وتم وضع هدية بهتشلي على مائدة الإفطار".



المصدر : روسيا اليوم

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