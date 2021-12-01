الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 11:25 ص

سعوديان يواجهان عقوبة السجن 10 سنوات لإتجارهما بكائنات مهددة بالانقراض

WhatsApp Image 2021-12-01 at 6.20.25 AM


الوكيل الإخباري - يواجه سعوديان عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال بعد أن حاولا بيع سبعة أسود وثلاثة ضباع وذئبين وثعلبين ونمر وهي من الكائنات المهددة بالانقراض.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي قوله إن القوات الخاصة للأمن البيئي أحالت إلى النيابة العامة، سعوديين مخالفَين لنظام البيئة لاتجارهما بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في محافظة جدة .

 

وأضاف المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق الاثنين وإحالتهما إلى النيابة والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص.


وأوضح أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى العقوبتين.


وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dr-Lanzer-Brooke-hayley

نشر عملياته على تيك توك.. أستراليا تعاقب طبيبا مشهورا جدا

891648c7-f22d-484c-a8cf-0ae95c6141e3

سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق!

f0bbc879-aa82-4202-88a2-edfca7a0d5e3_16x9_1200x676

فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر

5DDF7FF2-196D-4A32-81B17FD465BAE538

جلد بشري باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في فرنسا

14966192931638296934

شاهد...رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء

medium_2021-12-01-3b22a4b533

اكتشاف أقدم مشروب شاي في العالم

أخبار متعلقة
ذئب

شاهد ما فعله ذئب مفترس في رقبة شاب سعودي

0aeddead69

الحظر الكلي يتصدر الترند في السعودية

Girls-of-Great-Britain-and-Ireland-Tiara-1

شاهد....كيف ظهرت ملكة جمال السعودية في مسابقة ملكة جمال العرب

b225c30b854d3487-1024x684

نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال لطبيب التكميم في السعودية

618fe7dd4c59b779162d905b

السلطات السعودية تتعامل مع حيوانين بريين طليقين في أحد أحياء الرياض

92XCl035ZzSlrDlI7dWpKHkDPU82LlfCE9LZT6DZ

شاهد..مدينة أثرية في السعودية غمرتها الرمال