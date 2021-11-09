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الثلاثاء، 09-11-2021 08:46 م

سعودية تخسر 50 ألف ريال بخدعة الكترونية

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الوكيل الإخباري-وقعت سيدة سعودية ضحية لإحدى عمليات النصب باستغلال حاجتها للحصول على رخصة قيادة كلفتها 50 ألف ريال.

وروت المواطنة السعودية تفاصيل تجربتها الشخصية مع النصب والاحتيال على المواقع الإلكترونية؛ مؤكدة أنها كانت ترغب في الحصول على رخصة قيادة فلجأت إلى محرك البحث جوجل، للبحث عن مدرسة قيادة، وبالفعل أظهرت النتائج موقعا رسميا «مزيفا» وعند مرورها إليه تم تحويلها إلى رقم «واتساب».

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وأضافت: «دخلت الواتساب وتواصلت مع شخص على أساس سأتابع مع مدربة، فطلبوا مني في البداية تحويل 70 ريالًا لفتح ملف في المرور، وبحكم عدم خبرتي في تلك الأمور ومتطلبات استخراج الرخصة، وبالفعل فعلت حسابها عندي وحولت المبلغ، وللأسف بهذا الفعل ساعدتها على سرقتي».


وتابعت: «طلبت مني الموظفة استكمال الإجراءات، وأرسلت رابط أبشر وعند مروري للموقع سجلت بياناتي الشخصية والحساب البنكي، ولم أدقق للأسف في رابط الموقع نظرًا لاستعجالهم لي بحجة وجود ضغط عليهم من المشتركين، واكتشفت فيما بعد أنه موقع مزيف بتصميم طبق الأصل من الموقع الأصلي».
واستطردت: «بعد ثوانِ، تلقيت رسالة بتغيير الرقم السري لحسابي البنكي، وتم سحب مبلغ كبير من حسابي بلغ نحو 50 ألف ريال».


وأشارت «نوير»، إلى أنها اتصلت بالبنك على الفور لإغلاق حسابها، خشية الاحتيال باسمها، وبعدها قدمت بلاغا للشرطة وأطلعتهم على المراسلات بيننا وكشف حساب بنكي، وتم تحويلها إلى النيابة السعودية لاستكمال التحقيق .

 

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