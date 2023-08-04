الجمعة 04-08-2023
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الجمعة، 04-08-2023 03:29 م

سعودية تعود للدراسة بعمر الـ 110 أعوام

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الوكيل الاخباري - نشرت إدارة التعليم السعودية، كلمات معبرة عن السعودية نوضاء القحطاني التي لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.اضافة اعلان


وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني ابن السيدة: "تعيش والدتي في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها".

وأضاف أن والدته "شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة".

 




 

 


 

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