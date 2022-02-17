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الخميس، 17-02-2022 03:40 م

سعودية.. مجهول يحرق عربة تقديم مشروبات لشاب سعودي -فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بحرق عربة "ترك فود"، يعمل عليها شاب وأشقاؤه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا المقطع، حيث أنه "يعمل في هذا الكوفي المعد على عربة "ترك فود"، شاب مع أشقائه في تقديم المشروبات الساخنة والباردة، وهو حاصل على رخصة من البلدية ومستثمر لموقع العربة بعقد رسمي من أمانة منطقة تبوك .

 

وأفادت "سبق" بأن الشاب قدم بلاغا اليوم لدى الشرطة، مطالبا بالقبض على الشخص المعتدي، فيما بدأت شرطة منطقة تبوك فورا بإجراءات البحث والتحري للقبض على الجاني.


 

 

روسيا اليوم 

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