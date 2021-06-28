الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية : لم ترد ملاحظات لغرف العمليات حول امتحان الانجليزي

مخرجات القمة الثلاثية ستساهم في إنعاش اقتصادات الدول الثلاث.. تفاصيل

رئيس الملكية للإصلاح يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء

وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

أمين عام هيئة مستقلة أمام القضاء بتهمة فساد

الأردن: 'داعش' هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

حادث تصادم أعلى جسر الثامن وتحويل حركة السير.. صور

رئيس الوزراء يوعز بالعمل من أجل التعافي الاقتصادي

إحالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

الإثنين، 28-06-2021 04:11 م

سعودية هاجمت طليقها عبر واتساب.. فتلقت عقوبة قاسية

18_1217_RETENTION_5-Ways-Your-Church-Can-Use-Text-Messaging-to-Reach-More-People_1021x640-696x436


الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة جدة السعودية، حكما يقضي بسجن مواطنة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم وعبارات بذيئة إلى طليقها، وتضمن الحكم أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها.

وطبقا لصك الحكم، الذي اطلعت عليه مصادر سعودية، فإن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد طليقته، إذ اتهمها بملاحقته بالرسائل عبر "الواتساب" والرسائل النصية بعشرات عبارات السب والشتم والازدراء رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 7 سنوات.

اضافة اعلان


وبحسب نص الحكم ورد في نصوص الرسائل التي بعثت بها الزوجة إلى طليقها عبارات منها "دكتاتور"، "رجل آلي بلا إحساس"، "حقود"، "مريض نفسي" و"قذر" و"عديم الأخلاق" و"خائن" و"بلا مرجلة" وغير ذلك من الألفاظ السيئة وعبارات التهديد والإهانة والسب.

وأقرت المتهمة بصدور الرسائل محل الدعوى من هاتفها الجوال إلى طليقها، وبررت ذلك بأن الرسائل كانت ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح لمحاولة تسوية الدعوى، إلا أن جهود الصلح باءت بالفشل، وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة بما نسب إليها وحكمت بسجنها 72 ساعة مع التعهد بعدم التعرض لطليقها.

 

 

 

 المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
يد-الام

ما واجبك تجاه امك

5156736-372603882

نصائح لزيادة ثقة الطفل بنفسه

shutterstock_1623118240

بريطانيا.. أجبر والده على بيع سيارته لتسديد فاتورة لعبة

قطط-1024x768

الحيوانات الأليفة وفوائد تربيتها

طرق-العناية-بالنباتات-الداخلية

كيف تعتني بنباتات الظل داخل منزلك

علاج-سواد-تحت-العين-scaled

حقائق مدهشة لا تعرفها عن العين

أخبار متعلقة
دجاج

سر بيع سعودي دجاجا بـ10 آلاف ريال - فيديو

BENOY_Solitaire_CGI04_08-updated-render-25.11.20

الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار فيديو 'التحرش بالطفل'

أدوية

صيدلي يصرف دواءً مغلوطاً لطبيب و يتسبب بتدهور صحته في السعودية

ثور هائج -(أرشيفية)

شاهد.. لقطات مروعة لثور يتجول في شوارع جدة

س

روبوت لتوزيع مياه زمزم في الحرمين الشريفين

Untitled-1-1-645x470

'لا تروح أبها' و 'لا تروح جدة'.. لوحات إعلانية تثير الجدل في شوارع الرياض!