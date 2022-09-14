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الأربعاء، 14-09-2022 07:22 ص

سعودي ينقذ حياة 5 أشخاص بعد وفاته

السعودية 2


الوكيل الاخباري - أنقذ مواطن سعودي بعد وفاته حياة خمسة أشخاص وذلك بزع أعضائه التي تبرعت بها أسرته حصل ذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية.

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وفي التفاصيل، أفيد بأن متوفيا دماغيا أنقذ حياة 5 أشخاص كانوا يعانون من حالات فشل ميؤوس منها.


بدأت هذه القصة بعد أن جرى تشخيص حالة وفاة دماغية لمريض، ووافقت أسرته، على التبرع بأعضائه لإنقاذ مرضى آخرين.


وأعلنت مدينة الملك عبد الله الطبية يوم الثلاثاء عن الواقعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحة أنه تم إنقاذ 5 أشخاص، على النحو التالي:


زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام.
زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاما.


زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاما.
زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاما.


زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاما.


وفي مقطع فيديو أرفق بالتغريدة، شرح الدكتور عبد الوهاب نوح، استشاري تخدير زراعة أعضاء في مدينة الملك عبدالله الطبية في السعودية تفاصيل العملية، مشيرا إلى أنه جرى "نقل المريض بعد تشخيصه بحالة الوفاة الدماغية وأخذ موافقة عائلته، والحصول على عدد من الأعضاء بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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