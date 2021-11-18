الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 10:27 ص

سفينة ديزني تشترط على الأطفال فوق الـ5 سنوات تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الإخبار ي-بات على الأطفال الذين يريدون الصعود على متن سفينة دينزي السياحية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

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وأعلنت شركة كروز الأمريكية، التي تملك السفينة، أنه سيطلب من جميع ضيوف Disney Cruise Line الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أكثر تقديم دليل على التطعيم اعتبارا من 13 يناير.


كما سيتعين على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات تقديم دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي الذي تم إجراؤه في الأيام التي سبقت صعودهم إلى السفينة.

 

روسيا اليوم

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