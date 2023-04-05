سقت مشردا بيديها.. طفلة عراقية تخطف القلوب بـ18 ثانية - فيديو

الوكيل الإخباري - بكل ما لبراءة الطفولة من معنى، لم يمنع صغر سن طفلة عراقية من أن تقلب بفعلتها مواقع التواصل الاجتماعي إعجاباً خلال الساعات الماضية.



فقد انشهرت بمقطع فيديو انتشر لها كالنار في الهشيم، بعد أن أطلّت تسقي بكلتا يديها الصغيرتين مسناّّ مشرّداً من أصحاب الهمم، جلس متعباً على قارعة الطريق.



سقته رشفات الماء

وانحنت الطفلة عطفاً على الرجل الذي بات واضحاً من أنه يعاني من أمراض عدة، تسقيه رشفات الماء، بينما استسلم المسن بين يديها وكأنه يشكرها بعينيه دون أن ينطق بكلمة.

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وما إن انتهت الصغيرة حتى وضعت القارورة إلى جانب الرجل ثم أتى أحد من ذويها وحملها بعد أن ألقت تحية الوداع على صديقها الجديد الذي من المؤكد أنه لن ينساها.

#فيديو

براءة

استحسان الملايين



الطفلة خطفت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل في العراق حين وجدت رجل مسنا مشردا فقامت بسقيه الماء في فمه



المشهد مع عفويته أظهر براءة

وتسامح الطفلة وعطفها على المسن#رمضان #مساء_الخير #تدري #العراق #طفلة_كريتر pic.twitter.com/0hRWy0LpaH براءة #طفلة_عراقية لاقتاستحسان الملايينالطفلة خطفت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل في العراق حين وجدت رجل مسنا مشردا فقامت بسقيه الماء في فمهالمشهد مع عفويته أظهر براءةوتسامح الطفلة وعطفها على المسن #رمضان_كريم April 3, 2023

يشار إلى أن الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية ولم يعرف أين التقط حتى الآن، كان خطف قلوب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصد عشرات المشاركات.



في حين أثنى كثيرون عبر التعليقات، على تصرّف الطفلة وحسن تربيتها وأخلاقها، وسط مطالبات بتدخل السلطات المعنية لتأمين حياة مناسبة للمسن وعلاج بأسرع وقت.

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