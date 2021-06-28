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الإثنين، 28-06-2021 11:07 ص

سقطا من طائرة أثناء تحليقها وارتطما بالأرض في أستراليا

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الوكيل الإخباري - توفي مدرب قفز بالمظلات وأحد عملائه في أستراليا، يوم أمس الأحد، بعد سقوطهما من طائرة قبل أن يؤديا قفزة ترادفية في أستراليا، في ما وصف بالحادث الغريب.

وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع في جولبرن، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة جنوب غرب سيدني، بعد أن بدأت الطائرة تواجه صعوبات، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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من جانبه قال سكوت مارشال المتحدث باسم مركز القفز "Adrenaline Skydive Goulburn"، لصحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد"، إنه كان "يومًا فظيعا" لجميع المتأثرين بالمأساة.

وأضاف: "للأسف، فقد أستاذ للقفز الترادفي وراكب حياتهما. قلبي ينفطر على عائلتيهما". ستقوم الشرطة ومكتب سلامة النقل الأسترالي بالتحقيق في الحادث.

 

وتابع سكوت أنه "حادث غريب" وكان الجميع في حالة صدمة بعد سقوطهما من الطائرة بالقرب من مدرج المطار. لم يبقوا على قيد الحياة.


كان سجل المدرب حافلا بأكثر من 2500 قفزة بالمظلات، والسلامة لها أهمية قصوى لديه، ولم يكن الحادث نتيجة أي شيء فعله المدرب، بحسب المتحدث الذي قال إنها كانت واحدة من تلك الأحداث الغريبة.

وحول الشاب الآخر، قال سكوت: "الرجل الأصغر، مما سمعته، كان يتطلع حقا إلى ذلك، كنت أتحدث مع زملائه وقالوا إنه حقا أحب الأدرينالين".

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

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