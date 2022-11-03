سقط من السقف.. شاهد ما حدث للص أثناء القيام بعملية سرقة في بلغاريا

الوكيل الإخباري - يُظهر مقطع الفيديو لحظة سقوط السارق من السقف، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام هذا العمل التجاري في بلغاريا .

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تقول المالكة “كنت في طريقي إلى المنزل، وتلقيت مكالمة من رجال الشرطة، يقولون إن 3 من صافرات الإنذار انطلقت”. وعرفت على الفور أن شيئًا ما يحدث.



وذكَرت أيضًا إن في المرة الأولى هرب السارق بكل شيء، ولم يستردوا أي شيءٍ بعد.

كما أظهرت المالكة تعاطفها مع اللص قائلة “إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة، إن كنت بحاجة إلى بعض المال، فنحن لا نمانع”.

CNN