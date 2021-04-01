سقف ينهار على طلاب إحدى الجامعات الصينية.. فيديو

الوكيل الاخباري - شهدت إحدى الجامعات الصينية حادث انهيار جزئي لسقف إحدى الفصول الدراسية أثناء وجود الطلاب بداخله، بعدما تراكمت عليه مياه الأمطار الكثيفة.

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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد لحظة حدوث الانهيار بأحد أجزاء السقف، لكن لحسن الحظ لم تحدث إصابات رغم وجود الطلاب داخل الفصل الدراسي.

وقالت الصحيفة إن الطلاب كانوا محظوظين لأن أي منهم لم يكن جالسا على المقاعد الموجودة في منطقة الانهيار، الذي تسببته في مياه الأمطار.





وأوضحت الصحيفة أن لحظة وقوع الحادث تسببت في صدمة للطلاب، لكن بعضهم تمكن من التقاط مقاطع مصورة ترصد جانبا من الحادث، الذي يبدو أنه كان متوقعا بسبب حدوث تسرب مياه قبل سقوطه.

