سقوط آلاف الدولارات من سيارة نقل المال والشرطة تتوعد (فيديو)

الوكيل الإخباري - سقطت رزم من الدولارات من سيارة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا الجمعة، مما دفع بسائقين إلى التهافت لاستغلال هذه الفرصة غير المتوقعة.



إلا أن الشرطة وصلت سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته، وألقت القبض على شخصين أظهرا طمعا كبيرا.

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وقال كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحفي: "ثمة مقاطع فيديو كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض".



وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.