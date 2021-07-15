الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 02:35 م

سقوط رافعة بوزن هائل على عاملين في ألمانيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لحظة سقوط حمل رافعة يزن 68 طنًّا، على عاملي بناء في ألمانيا.

وظهر عاملان في موقع بناء وهما يتحركان تحت رافعة تحمل هيكلًا يزن 68 طنًّا، قبل أن تسقط الحمولة مباشرة عليهم.

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وللوهلة الأولى يبدو من الفيديو أن العاملين لقيا مصرعهما، إلا أن المفاجأة كانت نجاتهما بدون أي إصابات.

ويبدو زملاء العاملين في موقع البناء مصدومين من هول الموقف، ليتفاجأ الجميع بعدم إصابة أحد بأذى.

 

ويعود السبب في نجاة العاملين من الوزن الهائل إلى دعامة فولاذية، حالت دون سقوط الحمولة التي انفصلت عن الرافعة، وحمت الرجلين من أي أذى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 



 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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