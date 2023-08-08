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الثلاثاء، 08-08-2023 12:34 م

سقوط قطعه خرسانية فوق اسرة في تركيا - فيديو

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الوكيل الإخباري -  كاميرا مراقبة توثق  لحظة سقوط كتل خرسانية كبيرة على أسرة أثناء مرورهم على رصيف مشاة في تركيا.

وفوجئت الأسرة بسقوط القطع الخرسانية فوقهم أثناء سيرهم على الرصيف في شارع عام بقونيا، تركيا وتعرضهم لإصابات بليغة.

وأظهر المقطع، حالة الهلع والصدمة التي أصابت الأم، والتي نهضت سريعًا تحمل طفلتها على كتفها، بينما ظهرت الطفلة بحاله من الخوف والرعب.

وأبان المقطع، تأثير القطع الخرسانية على الأب، الذي سقط طريحًا على الأرض ولم يستطع الوقوف على قدميه.

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المرصد 

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