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الخميس، 22-02-2024 11:10 ص

سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي - صورة

قمر-صناعي-أوروبي


الوكيل الإخباري - كشف مركز الفلك الدولي الامريكي عن سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي .

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه «بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش ، وذلك في شمال المحيط الهادي»، مرفقاً خريطة توضح موقع السقوط.

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كان مركز الفلك الدولي الامريكي قد أكد، في وقت سابق، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، موضحاً أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك.

 

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