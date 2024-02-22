سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي - صورة

الوكيل الإخباري - كشف مركز الفلك الدولي الامريكي عن سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي .



وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه «بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش ، وذلك في شمال المحيط الهادي»، مرفقاً خريطة توضح موقع السقوط.

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كان مركز الفلك الدولي الامريكي قد أكد، في وقت سابق، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، موضحاً أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك.

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