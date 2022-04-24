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الأحد، 24-04-2022 09:41 ص

سقوط نخلة على سيارة سعودي أثناء سيره في الرياض

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الوكيل الإخباري - نجا مواطن سعودي من سقوط نخلة على سيارته أثناء سيره في أحد شوارع الرياض، وتفاعُلت إدارة مرور السعودية مع الحادث، الذي دون بتحمُّل قائد المركبة الخطأ بنسبة 100% ضد النخلة التي سقطت من جراء الرياح الشديدة "الخميس" الماضي، قبل أن يتم تعديل نسبة الخطأ لصالح المواطن المتضرر.

وبحسب "سبق" السعودية فأن الإدارة العامة للمرور سحبت ملف الحادث للتحقيق في أسباب الخطأ، واتخاذ اللازم لمنع تكراره.

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و قال سعود السعيد: الحادث وقع الساعة الـ3:30 عصر "الخميس" الماضي أثناء السير على طريق الدائري الشمالي بالرياض، وكان الطريق وقتها مزدحمًا، وفي الوقت نفسه هبَّت رياح قوية جدًّا. في البداية تطايرت حبيبات من الحجارة الصغيرة، وإذا بي أفُاجَأ بصوت قوي لسقوط نخلة؛ ثبَّت السيارة في مكانها. ولله الحمد كان سقوط النخلة خلف رأسي. بعد ذلك هدأت الرياح، وتم الاتصال بمركز العمليات، وتم مباشرة الحادث من قِبل المرور ومحقِّق نجم".


وأضاف: "تقرير نجم تم فيه تحميلي المسؤولية بنسبة 100%! وبعد سؤال المحقق أفاد بأن ذلك وفق النظام، وبإمكاني رفع اعتراض! بعد ذلك تواصل معي المدير العام لمرور السعودية للاطمئنان على الحالة الصحية، والسؤال عن مجريات الحادث".


وتابع : "بعد ذلك تواصل معي نائب رئيس قطاع العمليات بشركة نجم، وأفاد بتشكيل لجنة لتعديل تقرير المسؤولية، وإثر ذلك تم تعديل التقرير، وتعديل نسبة الخطأ لصالحي بنسبة 100% ضد النخلة".

 

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