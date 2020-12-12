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السبت، 12-12-2020 11:11 ص

سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير المرصد الفلكي في جامعة إيركوتسك الحكومية الروسية، سيرغي يازيف، أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة 4 ظواهر فلكية مميزة العام القادم.

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وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال يازيف :"عام 2021 سيشهد سكان الأرض ظاهرتي كسوف شمسي وظاهرتي خسوف للقمر، وسيتمكن سكان روسيا من رؤية بعض هذه الظواهر".


وأضاف "في السادس والعشرين من مايو المقبل ستحدث ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، أما الكسوف الكلي للشمس فسيكون في 4 ديسمبر 2021.

 



وفي منطقة القطب الجنوبي للأرض، وفي 10 يونيو العام القادم سيشهد سكان الأرض ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، وفي 19 نوفمبر ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر".

وتبعا ليازيف فإن الكسوف الحلقي للشمس الذي سيحصل العام القادم سيكون مرئيا لسكان إقليم ياقوتيا الروسي، وحينها لن يكون القمر قادرا على حجب الشمس تماما، لذا سيظهر بعض من ضوء الشمس على شكل حواف مضيئة حول القمر، أما ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي ستحدث في نوفمبر العام القادم فقد يستطيع رؤيتها سكان إيركوتسك الروسية في حال كانت الظروف الجوية ملائمة.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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