السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

الملك يأمر من مدير مستشفى السلط تقديم استقالته

جلسة طارئة للنواب غداً إثر حادثة مستشفى السلط

الملك في مستشفى السلط - شاهد

الأمن يطوق مستشفى السلط ويغلق مداخله - صور

وزير النقل : رفع السعة المقعدية نهاية آذار

الناطق الرسمي لـ الوكيل : استقالة عبيدات بأمر ملكي

اجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بعد حادثة مستشفى السلط

عبيدات : 6 وفيات في حادثة مستشفى السلط

وزير الصحة يعلن تقديم استقالته

عاجل

بالفيديو- غضب ملكي مما حصل في مستشفى السلط

السبت، 13-03-2021 01:31 م

سمكة غريبة تثير الدهشة في أستراليا - صورة

secret-queensland-beaches.thumb.800.480


الوكيل الاخباري - أثارت سمكة غريبة قذفتها الأمواج على شاطئ صن شاين كوست في أستراليا دهشة بعض الناس، وسببت موجة من الأسئلة عن ماهية هذا المخلوق.

اضافة اعلان

التقطت امرأة صورة لسمكة في منطقة ريفية ساحلية تدعى "نوسا نورث شور" ونشرت الصورة على موقع "فيسبوك"، وذلك وفقا لما نشره موقع "ياهو".

علقت على الصورة وكتبت "أي شخص يعرف أي نوع من الأسماك هذا؟".

 



وقد اقترح بعض الناس أنه كان مجرد ما يسمى "مسطح الرأس"، إذ عادة ما توجد الرؤوس المسطحة الداكنة اللون قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.


ويعتقد البعض الآخر أنه يمكن أن يكون "مراقب النجوم"، إذ عادة ما توجد مراقبات النجوم في الأجزاء الجنوبية من كوينزلاند وعلى طول خط الساحل الجنوبي حتى غرب أستراليا.


وقد أكد البروفيسور كولوم براون، من قسم العلوم البيولوجية في جامعة ماكواري في أستراليا أن هذه الصورة عبارة عن نوع يسمى "مراقب النجوم".


وقال انها ليست الأنواع القياسية التي نحصل عليها على طول الساحل الجنوبي الشرقي، هذا يشبه إلى حد كبير الأنواع النيوزيلندية الأكبر التي تنتشر حقًا في جميع أنحاء الجزيرة الجنوبية، لن يكون غريبا جدا بالنسبة لهم للظهور على الساحل الشرقي لأستراليا".


وأضاف البروفيسور براون أنه غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الأسماك التي تسبح في مياه نيوزيلندا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
40406370-9357535-image-a-8_1615606506689

ترامب يقتحم حفلة خيرية ويلقي كلمة - فيديو

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_210108095811-twins-stock

العالم يسجل عددا قياسيا من المواليد التوائم

11802047(1)

وفاة مخترع شريط الكاسيت عن 94 عاما

Image2_520199172050843587705

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

5b069c3ed2feea79377014f6766fcd49_Original_NTH_Chocolate_Chip_Cookie

صدفة نادرة.. أمريكي اشترى قطعة بسكويت ففاز بآلاف الدولارات

lorraine-couple

شابة بريطانية تخسر جائزة بقيمة 250 مليون يورو بسبب خطأ بسيط!

أخبار متعلقة
SS2181493

مشهد نادر.. لحظة العثور على ثعبان أزرق اللون في أستراليا - فيديو وصور

14cd1fcf05ad082e4c93d19cc7cc3896

سمكة غريبة تشبه التمساح بأسنان حادة تحيّر الخبراء! - شاهد