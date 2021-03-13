سمكة غريبة تثير الدهشة في أستراليا - صورة

الوكيل الاخباري - أثارت سمكة غريبة قذفتها الأمواج على شاطئ صن شاين كوست في أستراليا دهشة بعض الناس، وسببت موجة من الأسئلة عن ماهية هذا المخلوق.

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التقطت امرأة صورة لسمكة في منطقة ريفية ساحلية تدعى "نوسا نورث شور" ونشرت الصورة على موقع "فيسبوك"، وذلك وفقا لما نشره موقع "ياهو".



علقت على الصورة وكتبت "أي شخص يعرف أي نوع من الأسماك هذا؟".





وقد اقترح بعض الناس أنه كان مجرد ما يسمى "مسطح الرأس"، إذ عادة ما توجد الرؤوس المسطحة الداكنة اللون قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.



ويعتقد البعض الآخر أنه يمكن أن يكون "مراقب النجوم"، إذ عادة ما توجد مراقبات النجوم في الأجزاء الجنوبية من كوينزلاند وعلى طول خط الساحل الجنوبي حتى غرب أستراليا.



وقد أكد البروفيسور كولوم براون، من قسم العلوم البيولوجية في جامعة ماكواري في أستراليا أن هذه الصورة عبارة عن نوع يسمى "مراقب النجوم".



وقال انها ليست الأنواع القياسية التي نحصل عليها على طول الساحل الجنوبي الشرقي، هذا يشبه إلى حد كبير الأنواع النيوزيلندية الأكبر التي تنتشر حقًا في جميع أنحاء الجزيرة الجنوبية، لن يكون غريبا جدا بالنسبة لهم للظهور على الساحل الشرقي لأستراليا".



وأضاف البروفيسور براون أنه غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الأسماك التي تسبح في مياه نيوزيلندا.



المصدر : سبوتنك



